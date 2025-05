Gemeinderat Murten schlägt Testbetrieb für einen Ortsbus vor

In Murten laufen die Planungsarbeiten zur Einführung eines Ortsbusses.



Murten | Der Gemeinderat Murten möchte eine bestehende Linie der TPF ausbauen und diese als Ortsbus anbieten. Er schlägt dem Generalrat einen Testbetrieb bis Ende 2026 vor. Dies kostet 95’000 Franken.

Die Einführung eines Ortsbusses beschäftigt die Murtner Stadtbehörden schon seit längerer Zeit. Eine Machbarkeitsstudie ging 2021 in Auftrag, bei der mehrere Szenarien geprüft wurden: neue Ortsbuslinie, Verdichtung der Regionallinien, Schulbusnetz entwickeln, Fahrt auf Verlangen. Aus dieser Machbarkeitsstudie fiel aufgrund der Bedürfnisse der Bevölkerung die Wahl auf eine neue Ortsbuslinie, die als Szenario weiterentwickelt werden sollte. Zusätzlichen Schub erhielt die Idee dadurch, dass der Kanton Subventionen für Ortsbusnetze in den Regionalzentren in Aussicht stellte. Auch bei der Mitwirkung der Bevölkerung für ein Leitbild der Gemeinde kam die Nachfrage nach einem Ortsbus zum Ausdruck. uh

