Ein Gefängnis fürs 21. Jahrhundert

Am vergangenen Freitagmorgen wurden die neuen Gebäude der Strafanstalt Bellechasse eingeweiht.



Sugiez | Der Kanton steckt total 38 Millionen Franken in die Erweiterung und Modernisierung der Strafanstalt Bellechasse in Sugiez. Am Freitagvormittag haben zwei Staatsräte als Teil der ersten Ausbauetappe das neue Zentralgebäude und die anderen Bauwerke eingeweiht.

Beim symbolischen Spatenstich im April 2022 liess sich die Erweiterung der kantonalen Haftanstalt Bellechasse nur erahnen. Seit vergangenem Freitag präsentiert sie sich in einem neuen Kleid. Die zuständigen Staatsräte für Justiz – Romain Collaud (FDP) – und öffentliche Bauten – Jean-François Steiert (SP) – zeigten sich stolz über das Erreichte. Fünf Jahre Planung und zwei Jahre Bau hat das Projekt hinter sich. Es sei ein Beleg für den Willen des Kantons, modernen Strafvollzug und die Einhaltung der Menschenrechte in Übereinstimmung zu bringen, unterstrich Collaud. fca

