Bezirkscup 2025 – das grosse Finale

Philippe Bapst, Schiebelieber Gurmels. Vereins-Allrounder: Martin Lüthi, Cordast. Eveline Burri, SG Union Wallenried. FS Ulmiz Sturm: Manuel, Roman, Simon, vorne Joel und Sascha. Soeben eingetroffen: Roman Siffert, SG Fräschels-Muntelier. Niklaus Goetschi, 29 Jahre Vorstand Schützenbund, und Dobre Zdravev, neu Verantwortlicher Bezirkscup. Adrian Lehmann, SG Galmiz, Finalteilnehmer, Grilleur und Koch. Thomas Goetschi, SG Galmiz, und Annemarie Mangold, SG Fräschels-Muntelier. Sven Wyssa, Schützenmeister SG Galmiz. Angelika Studer, Sekretärin, mit Daniela Lehmann, Co-Präsidentin. Jägerstein Galmiz: Mit vollster Konzentration und auf Topniveau kämpften die acht qualifizierten Gruppen im Finale um den Titel.



Galmiz | Am Samstag, 11. Oktober 2025, führte der Schützenbund des Seebezirks im Schiessstand Jägerstein das spannende Finalschiessen des Bezirkscups 2025 durch. Um 13.15 Uhr fand die Auslosung der acht Gruppen zu je fünf Personen durch den Bezirkscup-Verantwortlichen Dobre Zdravev statt. 13.30 Uhr: Startschuss! Der Himmel zeigte sich durchgehend bewölkt. Nach dem Wettkampf warteten feine Hamburger und knusprige Pommes frites auf die hungrigen Teilnehmenden. Bei der Rangverkündigung um 16.45 Uhr wurden die Siegergruppe sowie Wanderpreisgewinner bekannt gegeben.

Sandra Schüpbach