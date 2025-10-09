Gemütlicher Flohmärit mit Märit-Beizli

In der Riederhalle wurden Designer-Sachen, Schmuck, Spiele, Bücher, Elektronik, Kleider, Schuhe und vieles mehr für Gross und Klein angeboten. OK: Karin Beer, Galmiz, und Patricia Maeder, Ried b. Kerzers. Helferteam: Karin Beer, Myrtha Spycher, Patricia Maeder, Hans Lüthi. Alex und Doris Schmutz aus Gurmels mit Stefan Baumgartner, Ried b. Kerzers. Ueli Zimmermann aus Innerberg hat eingekauft, Christine Brand, aus Ried b. Kerzers, hilft beim Tragen. Flohmärit-Tischdeko: Judith Menzel aus Zürich. Vreni Fellmann, Kerzers, mit ihren Grosskindern Anna und Erik. Njusta Beer, Ostermundigen, und Indra Wyttenbach, Wallenbuch. Kevin und Iris Kuffler mit Töchterchen Malina, Kappelen. Ausstellerinnen: Sabina Ryser, Bern, Sarah Mischler, Kerzers.



Ried b. Kerzers | Am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Oktober 2025 fand in der Riederhalle unter dem Motto «Alles, was Sie vielleicht brauchen» ein Flohmärit statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen zum «schnöigge, lädele, gsprächle u für öpis zfrämsle» an den gut organisierten Flohmärit. Nebst einem grossen Angebot an Getränken bot das Märit-Beizli «gluschtige» Sachen wie Älplerraclette, Hotdog und diverse feine Kuchen. Was will man mehr an einem verregneten Wochenende wie diesem …

Sandra Schüpbach