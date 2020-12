Glögglifrösche enthüllen Plakette 2021





50 Jahre und kein bisschen ungelenk: Nicole und Stephan Fankhauser präsentieren die Fastnachtsplaquette der jubilierenden Glögglifrösche.

Murten | Kreativ, frech und per Video­botschaft haben die Glögglifrösche Murten am Stephanstag das Geheimnis um die neue Fastnachtsplakette gelüftet. «Der Murtenbieter» nahm zuvor Augenschein am Set.

Was macht die Fastnachtsgesellschaft Murten (FGM), wenn sie zur traditionellen und musikalisch lautstarken Präsentation der neuen Fastnachtsplakette nicht live einladen darf? Sie holt sich kurzerhand zwei Videoprofis aus den eigenen Reihen ins Boot, lässt eine Werkhalle in ein Filmstudio verwandeln und streamt später das Resultat über ihre Website. Die Regisseure Patrick Scherz und Martin Zbinden gewährten dem «Murtenbieter» einen Blick hinter die Kulissen. Dort spielten sich schon fast mystische Szenen ab. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 29. Dezember 2020.