Grosser Bahnhof für Murtner Sportlerinnen und Sportler

Die erfolgreichen und ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler der Gemeinde Murten.



Murten | Gemeinderat Rudolf Herren und die Sportkommission ehrten letzten Freitag im Rathauskeller die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die in der Gemeinde Murten wohnen.

«Im Namen des Gemeinderats und der Sportkommission gratuliere ich allen Sportlerinnen und Sportlern in der Gemeinde, die im letzten Jahr in ihrer Disziplin auf dem Podest standen und aussergewöhnliche Resultate erzielt haben», begrüsste der zuständige Gemeinderat Rudolf Herren die Anwesenden. Er ist Präsident der Sportkommission. Die Sportlerinnen und Sportler erhielten ein Geschenk. An der Ehrung wurden deren Resultate hervorgehoben sowie ein Videozusammenschnitt gezeigt. Die Eingeladenen hatten vorgängig ein Video mit einer Trainingssequenz oder ein kurzes Porträt eingesandt. tb

