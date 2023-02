Grünes Licht für eine welsche Basisstufe

Céline Bertschy, Direktorin der französischsprachigen Primarschule Murten, wird ab August Kinder in einer neuen Basisstufe empfangen.



Murten | Im August erfolgt an der Primarschule Murten der Startschuss zur derzeit einzigen Basisstufenklasse an einer französischsprachigen Schule im Kanton. Die Erziehungsdirektion hat am 9. Februar die Erlaubnis dazu gegeben. Vorbild ist die Basisstufe der deutsch-sprachigen Abteilung.

Die Primarschule der Region Murten ist ein zweisprachiger Schulkreis, in dem rund 1000 Schülerinnen und Schüler aus Murten, Muntelier, Merlach, Greng, Courgevaux, Galmiz, Gempenach und Cressier unterrichtet werden. Ein Viertel erhält französischsprachigen Unterricht. Bislang einzig deutschsprachigen Schülerinnen und Schülern vorbehalten war das Absolvieren einer Basisstufe: Kinder von der 1H bis zur 4H – zwei Kindergarten- und zwei Primarschuljahrgänge – werden gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Auf den unterschiedlichen Entwicklungsstand der Kinder können die Lehrpersonen dabei individuell eingehen. uh

