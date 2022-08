Gute Bilanz für das Murtner Freiluftkino

Mit Begeisterung und Elan gehen Roland Röthlisberger (2. v. r.) und ein Teil seines Teams die letzte Vorstellung an.



Murten | Grosses Wetterglück, neue Filme und ein treues Publikum: Die 24. Saison des Open-Air-Kinos Murten ist am Sonntag sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Rund 12’500 Personen schauten sich die 30 Filmvorführungen an.

Zum Abschluss wurde es doch noch mal nass: Während sich Monsieur Claude am Sonntagabend im Film «Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?» mit einem turbulenten Familienfest abmühte, musste das Publikum zum Regenschutz greifen. Der Regen war jedoch nicht Programm in der diesjährigen Open-Air-Kino-Saison in Murten. Im Gegenteil, wie Roland Röthlisberger von Eventservice Bern, der auch die diesjährige Ausgabe des Freiluftkinos organisierte, kurz vor der Derniere gegenüber dem «Murtenbieter» sagte: «Wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter. Es hat nur an drei Filmvorführungen leicht geregnet.» mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 16. August 2022