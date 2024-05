Herzlich willkommen in der Gemeinde Murten

Nachdem alle mit einem Kopfhörer ausgestattet worden sind, ging das Abenteuer mit dem vollbesetzten Stedtlibummler bei schönstem Wetter los. Susanne Bachmann, Murten. Gwenaëlle De Neve, Murten. Livia Hirt und Aaron Bruder, Murten. Fabienne Lauper mit Söhnchen Aurelio. Amanda Rytz und Anita Abgottspon, beide Murten. Matthias Morgenroth und Florence Bamert, Salvenach. Paulo Franco und Miguel Mota, Murten. Michael Balsiger, Murten. Urs Höchner, Stedtlibummlerfahrer. Heinz Kaufmann, Stadtführer. Bruno Bandi, Stadtschreiber; Petra Schlüchter, Stadtpräsidentin.



Murten | Am Samstag, 27. April, lud der Gemeinderat Murten die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger 2023/24 zu einer Willkommensveranstaltung ein. Um zehn Uhr begrüsste die Stadtpräsidentin Petra Schlüchter die zahlreich erschienenen Teilnehmenden in der Rathausgasse 17 in Murten. Anschliessend standen folgende Varianten zur Auswahl: eine begehrte Rundfahrt mit dem Stedtlibummler (40 Plätze), eine Altstadtführung oder ein Besuch des Museums Murten. Um 11.30 Uhr trafen sich alle wieder im gemütlichen Rathauskeller zu einem feinen Apéro riche.

Sandra Schüpbach