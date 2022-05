Hübsche Kaninchen in allerlei Farbfacetten



Cordast | An der achten Seeland-Jungtierschau in Cordast gab es viele Kaninchen und Hühner zu bewundern. Der gut besuchte Anlass fand im Lokal des Kleintierzüchtervereins Cordast und Umgebung im Mösli statt. Doch nicht nur die Tiere standen im Vordergrund. Der Anlass wurde auch genutzt, um in geselligem Rahmen zusammenzukommen, zu essen und zu trinken und über die weissen, braunen, grauen, schwarzen und gefleckten Kaninchen zu plaudern und die gesammelten Erfahrungen auszutauschen.

Martina Dhoueou-Lehmann