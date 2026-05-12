Im Murtner Stedtli braut sich ein Sturm zusammen

Aufwärmübungen vor den Proben sorgen dafür, dass die Darstellenden auf der Bühne entspannter artikulieren.



Murten | Die Murtenschlacht kommt zum Jubiläum wieder auf die Freilicht-Bühne. Bei den Proben am Wochenende hat das Stück langsam, aber deutlich Form angenommen.

Auf einmal säumen zahlreiche Soldaten den Murtner Stadtkern. Mit Hellebarden bewaffnet stehen sie da, während eine Mutter ihre Kinder zu beruhigen versucht. Möglich, dass Karl der Kühne bald angreift, meint sie, doch innerhalb der Ringmauern seien sie gut geschützt. So ganz aber scheint sie das selbst nicht zu glauben. In ihren Augen flackert Angst. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 12. Mai 2026.