In Abendgarderobe zum Jubiläumsfest

Manuela Brandt, Präsidentin des ACM, hiess die Gäste zum Gala-Abend anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums in ihrem Heimatdorf Ried willkommen. Mit Leichtathletiktrainer Patrick Pauchard: Céline Bortoluzzi, Muntelier; Jessica Catalini, Murten; Caroline Hess, Murten, und Sandrine Simitsch, Gals. Nicolas Bersier, U18-Schweizermeister 2021 im Weitsprung, mit Speerwerferin Leonie Jornod aus Murten. Raphael Eggenschwiler, Murten; Selina Gurtner, Murten; David Probst, Murten, Trainer der Läufergruppe; Marianne Diergardt und Markus Luginbühl, Gümmenen. Eline Bättig und Moritz Grünig mit der Leichtathletin Camille Hess aus Murten. Ehemaliger Zehnkämpfer Christoph Rentsch mit Andrea Oppliger aus Murten. Drei junge Leichtathletinnen: Orelia und Eline Curty aus Murten mit Sara Stulz, Muntelier. Die beiden Jugend-und-Sport-Leiterinnen Meret Camp, Murten, und Sabrina Hochuli, Meyriez. Irene, Kesha, Gilles, Anina und Fränzi vom Restaurant Ringmauer Murten sorgten für das feine Essen am Buffet. Zu den Lieblingsdisziplinen von Mitja Hess gehören Mittel- und Langstreckenläufe, Diskuswerfen ist die Stärke von Quentin Schori, der Sprint ist es bei Kevin Pogrielz. Gründungs- und Ehrenmitglied Helena Fürst aus Murten. Läuferin Seraina Stettler, Läufer Denis Bigler und Kugelstösserin Marie Folly wurden für ihre besonders guten Leistungen geehrt.



Ried | Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums des Athletic Club Murten (ACM) fand am Samstagabend in der Riederhalle ein Gala-Abend statt. Die jungen Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Angehörigen und weitere Mitglieder trafen dementsprechend elegant gekleidet in Ried ein. Nach dem Apéro durften sich die Gäste am feinen Buffet, das von einem Team des Restaurants Ringmauer zubereitet wurde, bedienen. Nach dem kulinarischen Genuss wurden einige Mitglieder von der Präsidentin Manuela Brandt für ihre sportlichen Leistungen geehrt. Bevor das Dessertbuffet eröffnet wurde, sorgte noch Pädus Band, bestehend aus Leichtathleten des ACM, für eine musikalische Überraschung.

Helga Blickenstorfer