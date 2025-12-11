Die Steuererhöhung für Murten kommt – die Frage ist nur, wann?

Bis zum Ende des Tunnels ist es noch ein steiniger Weg.

Murten | Der Gemeinderat Murten hat Massnahmen zur Sanierung der Finanzen ausgearbeitet und diese

in seinen neuen Finanzplan integriert. Er sieht eine Steuererhöhung ab 2030 vor.

Die Herausforderungen sind gross für die Finanzen der Stadt Murten. Die Abgaben an den Kanton sind in den letzten vier Jahren um 22,4 Prozent gestiegen, diejenigen an Gemeindeverbände um 30 Prozent, während der Ertrag aus den Steuern in der gleichen Zeit nur um 7,7 Prozent zunahm. Dazu stehen Investitionen in die Abwasserreinigung, das Trinkwassersystem sowie die Kultur- und Sporthalle an (siehe Kasten unten).uh

