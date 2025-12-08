In Murten das Theater, in Münchenwiler die Oper

Historisches Dekor für eine Oper über Karl den Kühnen: Das Schloss Münchenwiler.



Münchenwiler | Die Murtenschlacht wird im Sommer 2026 in zwei kulturellen Produktionen dargestellt. Nebst einem Freilichttheater in Murten beleuchtet eine Oper in Münchenwiler die Person Karls des Kühnen.

An 23 Abenden werden nächsten Sommer Besucherinnen und Besucher des Freilichttheaters «Murten 1476 – Im Auge des Sturms» auf dem Pfisterplatz im Murtner Stedtli miterleben, wie die Bevölkerung von Murten die Belagerung durch die Burgunder erlebte. An 24 Abenden werden – zum Teil gleichzeitig – Opernfreunde auf dem Gelände des Schlosses Münchenwiler an der Freilichtoper «Charles – L’Opéra» die Figur des burgundischen Herzogs Karl, genannt der Kühne, und somit die Sicht des Belagerers kennenlernen. uh

