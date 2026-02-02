Finanzierung von Bezirksaufgaben: Stresstest für Gemeindesolidarität

Der Tourismus wird neu auf der Bezirksebene gesteuert.



Seebezirk | Wie die Finanzierung von Bezirksaufgaben unter den Gemeinden aufgeteilt wird, ist immer umstrittener. Die Diskussion ist vorerst aufgeschoben, scheint aber unabwendbar.

Auf schweizerischer wie auch auf kantonaler Ebene gibt es je einen Ausgleichsmechanismus zwischen finanzstärkeren und finanzschwächeren Kantonen beziehungsweise Gemeinden: den interkantonalen und den interkommunalen Finanzausgleich. Innerhalb des Kantons Freiburg gibt es im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs 31 beitragspflichtige und 95 begünstigte Gemeinden. Im Seebezirk mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen gehören 10 von 14 Gemeinden zu den Gebergemeinden. Greng muss von Freiburger Gemeinden den proportional grössten Solidaritätsbeitrag bezahlen. Ein Grundstein zur Berechnung des Finanzausgleichs ist der Steuerpotenzialindex, also die Steuerkraft der jeweiligen Gemeindebevölkerung. uh

