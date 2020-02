Jahreskonzert für Gäste aus nah und fern

Kerzers |Das Jahreskonzert 2020 der Musikgesellschaft Kerzers hat an den drei abendlichen Vorführungen viele Gäste in die Seelandhalle in Kerzers gebracht: Grosseltern, die ihre Kinder hören wollten, oder Kinder, die auf den Auftritt der Mutter warteten, Freunde, Bekannte und Sympathisanten der Musikerinnen und Musiker sowie der Theaterleute kamen auf ihre Kosten. Am vergangenen Samstag waren ausserdem Mitglieder des befreundeten Musikvereins Gechingen aus der Nähe von Stuttgart zu Besuch.

Margrit Sixt