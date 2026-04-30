Neuer Vize für den Gemeinderat

Nach der Vereidigung wurden in den meisten Seebezirkler Gemeinden die Ressorts verteilt.



Murten | An seiner konstituierenden Sitzung hat der Murtner Gemeinderat die Verantwortlichkeiten im Gremium neu verteilt. Im Vizepräsidium kommt es zu einem Wechsel.

Mit dem Beginn der neuen Legislatur verteilte der Murtner Gemeinderat an diesem Montag an seiner konstituierenden Sitzung die Verantwortlichkeiten im Gremium neu. «Die Diskussion dauerte nicht besonders lange», sagt Stadtschreiberin Nadine von Vivis. Tatsächlich verschickte die Stadt bereits 45 Minuten nach Sitzungsbeginn die Entscheide an die Medien. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 1. Mai 2026.