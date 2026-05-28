Packende Schwingerduelle am Murtensee

Aus Galmiz: Jérémy Vonlanthen mit den beiden Söhnen Aydan und Logan. Schwinger Dorian Kramer, Galmiz. André Todt und Marcel Kübler, beide aus Kerzers. Ändu Blaser, Aegerten, Marius Vonlanthen, Kleinguschelmuth. Pascal und Alexandra Scarpati mit Nathaniel, aus Murten. Schwinger Hans-Peter Pellet, Plaffeien. Philippe Demierre, Staatsratspräsident Kanton Freiburg, mit Pierre-André Page, Nationalratspräsident Schweiz und Nathalie Radelfinger, Parlamentsweibelin. Die Ehrendamen: Dilia, Lia, Sophie, Elina, Milena und Jeamie. Vianne Bucher aus Udligenswil LU, Melanie Schnider, Ballwil, und Simena Moos, Sarmenstorf AG. Schwinger Lario Kramer, Galmiz. In insgesamt fünf perfekt präparierten Sägemehlringen schenkten sich die Athleten ab dem Anschwingen keinen Zentimeter.



Murten | Das Freiburger Kantonale Schwingfest 2026 verwandelte die historische Kulisse von Murten in den ultimativen Hotspot des Schweizer Traditionssports. Am Wochenende vom 23. und 24. Mai 2026 kämpften die stärksten Bösen bei Kaiserwetter auf der Pantschau um den begehrten Festsieg. Die sportliche Ausgangslage versprach von Beginn an Hochspannung: Lokale Grössen wie der Topfavorit Lario Kramer sowie Eidgenosse Steve Duplan und Romain Collaud forderten die Konkurrenz heraus und zeigten vor den vollbesetzten Rängen der Arena hochkarätige Schwingerarbeit. Lario Kramer holte gegen Johann Borcard den Festsieg.

Sandra Schüpbach