Ein Ständchen für den Gemeinderat

Die Delegation des TV Murten: Thomas Rentsch, Selina Grossrieder, Lìvia Hänni und Matthias Spring. Stefan Helfer, Murten, und Peter Helfer, Gemeinderat Murten. Stefan Portmann, Bauverwalter, und Heinz Kramer, Finanzverwalter. Erich Roth, Gempenach, und Jürg Maeder, Ried bei Kerzers (beide Jodlerklub Echo vom Bodemünzi). Hans Herren, Murten, Fredy Dahinden, Olten, und Hans Walder, Murten, von der Schützengesellschaft Murten. Matthias Schwaller, Dirigent, Manuela Gumy, Präsidentin, und Carla Baumgartner, Spielführerin, alle Stadtmusik Murten. Links, zwei, drei, vier … Die Stadtmusik Murten und die Tambouren wurden von Vereinsdelegationen empfangen und begleitet. Martial Pittet, Belfaux, mit Ursula Schneider Schüttel, Murten. Daniel und Monika Benninger, Jeuss. Jessica Bianchi, Murten, und Carmen Maeder, Ried bei Kerzers.



Murten | Die Stadtmusik Murten und die Tambouren marschierten letzten Montagabend durch das Stedtli. Anlass war einerseits die Rückkehr der beiden Vereine vom Eidgenössischen Musikfest in Biel, und andererseits stand das traditionelle jährliche Gemeinderatsständchen auf dem Programm. Wetterbedingt wurde Letzteres in der Deutschen Kirche abgehalten. Die Musikanten erfreuten dort die amtierenden und ehemaligen Gemeinderäte sowie die Vereinsdelegationen und die zahlreich erschienen Gäste mit harmonischen Klängen. Der anschliessende Umtrunk im Rathauskeller bot die Gelegenheit, sich über Aktuelles und Vergangenes auszutauschen.

Willi Piller