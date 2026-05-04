Frühlingsstimmung am Maimarkt Murten

Natascha Kopacevic mit Lucia, Mateo und Mario im Tragetuch, Ried b. Kerzers. Joshua Esteban, Francesco Orlacchio, beide aus Murten, mit Mia Richard aus Gurmels. Anastasiia Batiuk und Winston Twerenbold, Aarburg. Adrian, Rachel und Aline geniessen das Maimarktbummeln im Sonnenschein. Anja und Marie Burla aus Murten. Dieter und Silvia Ledermann, Murten, Urs und Caroline Schütz, Courgevaux. Manuela und Bernhard Oppliger aus Ried b. Kerzers. Simone Frank und Jörg Brönnimann aus Lugnorre. Monika und Ernst Schnegg sind für den Maimarkt Murten aus Thun angereist. Passend zum Maimarkt zeigte sich der Brunnen am oberen Ende der Hauptgasse Murtens in frühlingshaftem Glanz.



Murten | Der Maimarkt in Murten – auch bekannt als Maimärit – gilt als eine traditionelle Veranstaltung, die jedes Jahr im Frühling das malerische Stedtli belebt. Am Sonntag, 3. Mai 2026, verwandelten sich die historischen Gassen der Altstadt von 10 bis 17 Uhr in eine bunte Marktkulisse. Unter den gelb leuchtenden Ständen fanden die Besuchenden Handwerk und Kunst, Frühlingsmode, Accessoires, Geschenke sowie lokale Spezialitäten wie den berühmten Murtner Nidelkuchen. Attraktionen wie das Trampolin beim Berntor sorgten bei den jüngeren Besuchern für Spass.

Sandra Schüpbach