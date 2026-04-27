Konzert im Zeichen des Eidg. Musikfestes

Susan und Peter Zimmermann, aus Cordast. MG Gurmels: Michael Sallin, Dirigent, Claudine Zwahlen, Co- Präsidentin, und Dominic Tschümperlin, Co-Präsident. Janik Langenegger, Wünnewil, und Anne Egger, aus Tafers. MG Gurmels: Muriel Grand, Düdingen, und Carole Meuwly, Gurmels. Susanne Kurzo, Gurmels, und Elisabeth Schaller, aus Klein-bösingen. Die Jungmusig Gurmels mit ihrem Dirigenten Adrian Meuwly (oben links). Tonia Pesenti, Kleinbösingen, Arielle Albrecht, Cordast, und Lena Vaucher, Kleinbösingen. Die Familie Brönnimann aus Cordast: Beat und Lenka, mit Sohn Thomas. Elena und Fabienne Klee, mit Ramona und Zoé Riedo, alle vier aus Wallenbuch. Vreni Spack, Murten, Lea Schorro, Düdingen, Fabienne Spack, Murten, und François Stucky, ebenfalls aus Murten. Unter der Leitung von Michael Sallin nahm die MG Gurmels die Konzertbesuchenden mit nordischer Musik mit auf ihre Reise.



Gurmels | Die Musikgesellschaft und die Jungmusig Gurmels luden am Samstag, 25. und Sonntag, 26. April 2026 zu ihrem traditionellen Jahreskonzert ein. Das Konzert fand in der Tribüne Gurmels statt und stand im Zeichen des Eidgenössischen Musikfestes, welches am Freitag, 15. Mai 2026, in Biel bestritten wird; die Konzertbesucherinnen und -besucher kamen bereits am Jahreskonzert in den Genuss, die beiden Wettstücke zu hören. Stücke wie Osterfiorden und Norwegian Dance entführten das Publikum in eine rhythmische Welt.

Sandra Schüpbach