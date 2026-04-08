Drei, zwei, eins – die bunte Jagd beginnt

Stefan und Rahel Baeriswyl mit Jamie und Michael, St. Ursen. Ilona und Remo Bianchi mit Luana, aus Langenthal. Raphaël und Elias mit Louana Thomas. Melissa und Elyne Hirt, Estavayer-le-Lac. Barbara Polat und Diana Sztuka. Beaufort9: David Berthold, Thomas Piller, Michel Brechbühl und Thomas Ackermann. Panwa Kaderli aus Münchenwiler. Andrea und Charlize Studer aus Uettligen, mit Hund Barny. Machens sich auf der Wiese gemütlich: Lydia und René Schröter mit Olivia und Oscar, aus Lyss. Eifrig und mit viel Freude im Gesicht begeben sich Klein und Gross beim Centre Löwenberg auf die Suche nach den versteckten Eiern.



Murten | Pünktlich um 15.15 Uhr fiel am Ostersonntag das rot-weisse Absperrband, und die Ostereierjagd begann. Gegen 800 Kinder eilten – teils in Begleitung – den Hügel hoch, um die 8000 Oster- sowie Schokoladeneier zu suchen. Organisiert wurde das österliche Familienabenteuer durch den gemeinnützigen Verein Mosaic Murten-Morat. Dank der grossen Einsatzbereitschaft der über 50 freiwilligen Helferinnen und Helfer war die Durchführung dieses beliebten Anlasses überhaupt möglich. Einige Glückspilze fanden ein goldfarbenes Ei; sie erhielten einen Gutschein oder Materialpreis.

Sandra Schüpbach