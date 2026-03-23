«Jodle, jutze, gniesse – eifach heimelig!»

Der Gastgeber Jodlerklub Cordast mit dem Eröffnungsstück «Senneball». Parkeinweiser Michel Burri aus Cordast trotzt der Kälte. Kasse: Aïcha Aeschlimann, Barberêche, und Miriam Schlapbach, Kriechenwil. Daniel Bürgy, Courtepin, und Werner Riesen, Gurmels, im Tombolaraum. Das Jodlerquintett Härztön aus Toffen beim Einsingen. Reto Kramer und Bärnu Burkhard aus Kerzers. Gisela und Patrick Rigolet aus Cordast mit Andrea Zbinden, Zimmerwald. Mathias und Ruth Brülhart, Bösingen, Michaela Beier, Wünnewil Vreni und Jürg Zimmermann aus Vinelz geniessen die Hamme. Marc Rindlisbacher, St. Silvester, Marc Mettler, Geuensee LU.



Cordast | Am Samstag, 21. März, lud der Jodlerklub Cordast zu einem gemütlichen Abend mit Herzblut, Heimatklang und fröhlichem Jodlerleben ein. «Nahdisnah» füllten die zirka 350 Besuchenden die Plätze der grossen Mehrzweckhalle. Von 18 bis 20 Uhr servierten der Jodlerklub Cordast und sein Helferteam «heissi Hamme mit Häpperesalat und Soupe de Chalet». Die frohe Gemeinschaft genoss den stimmungsvollen Unterhaltungsabend mit all seinen musikalischen Darbietungen, witzigen Sketchen und guten Gesprächen.

Sandra Schüpbach