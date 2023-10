Gemeinderäte stellen Projekte infrage

Das bisherige Gesundheitszentrum an der Hauptstrasse 52 wird neu Sitz der Gemeindeverwaltung Courgevaux.

Courgevaux | Die Gemeindeverwaltung von Courgevaux kehrt zurück an den alten Standort, das Gebäude Hauptstrasse 52 soll verkauft werden, und die Vorstudien für eine neue Schule und Mehrzweckhalle werden nicht weitergeführt: Was eine Mehrheit von vier Gemeinderäten in einem Rundschreiben mitteilt, wird vom Syndic bestritten.

Die Bürgerinnen und Bürger von Courgevaux haben an der letzten Gemeindeversammlung vom 12. September auf eine Intervention der Finanzkommission hin den Gemeinderat zurückgepfiffen. Sie verweigerten einen Kredit von 100 000 Franken für den Umbau des ehemaligen Ärztehauses an der Hauptstrasse 52 im ersten Stock sowie von 40 000 Franken für Anpassungen im Parterre, in welches die Gemeindeverwaltung kürzlich umgezogen ist (der «Murtenbieter» berichtete).

Während so die Zukunft für eine Arztpraxis im ersten Stock offenblieb, meinte damals Syndic Eddy Werndli, die Umbauarbeiten für die Gemeindeverwaltung könne der Gemeinderat zu 30 000 Franken selber bestimmen, und die restlichen 10 000 Franken würden nun ins Budget 2024 genommen. Er kündigte Diskussionen mit dem Oberamtmann. uh

