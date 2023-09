Auf dem Weg in einen ruhigen Hafen

Das GNS, das Gesundheitsnetz See, soll in eine ruhige Zukunft geführt werden..

Murten | Das GNS, das Gesundheitsnetz des Seebezirks, hat turbulente Zeiten hinter sich. Nun blicken die Verantwortlichen Ramon Uhr und Michela Mordasini in die Zukunft und wollen das GNS auf ganzer Linie optimieren und Vertrauen schaffen.

«Es gibt noch einiges zu tun, wir sind aber zuversichtlich, das Schiff GNS aus stürmischen Gewässern in einen ruhigen Hafen zu bringen», sagt Ramon Uhr. Er war zuerst Heimleiter in Kerzers und verantwortete in der Geschäftsleitung des Gesundheitsnetzes See die Finanzen. Als es Ende vergangenen Jahres turbulent wurde, übernahm Ramon Uhr die Leitung der zentralen Dienste und seit März auch die operative Geschäftsführung des Gesundheitsnetzes See ad interim. Nun ist diese Übergangsphase vorbei: Ab kommender Woche übernimmt Philipp Banz die Geschäftsführung (der «Murtenbieter» berichtete). sim

