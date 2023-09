Die Welt trifft sich im Vully

China lässt grüssen: Der Umzug mit vielen schön gestalteten Sujets ist einer der Höhepunkte am Winzerfest im Vully.

Praz | Farbenfrohe Umzüge, Marktstimmung und viele köstliche Tropfen: Das traditionelle Winzerfest am Vully hat vergangenes Wochenende einmal mehr Tausende von Gästen angelockt. In ein paar Tagen werden die Winzer mit

der Weinlese beginnen.

Um ihre Weinlese zu feiern, laden die Winzer im Vully traditionsgemäss im September zur «Fête des vendanges» ein. Diese ging vergangenes Wochenende bei besten Konditionen über die Bühne. Die Sonne trieb die Temperaturen sowohl am Samstag als auch am Sonntag auf hochsommerliche Temperaturen. Einzig am Samstagnachmittag sorgten ein paar Tropfen für eine kurze Erfrischung, just zu Beginn des Kinderumzugs. Ansonsten genossen die Gäste das gemütliche Beisammensein im Schatten, beim Bummeln über den Markt oder beim Degustieren von Weinen in kühlen Kellern. Laut Organisatoren hat das

41. Winzerfest des Vully zwischen 4000 und 5000 Besucherinnen und Besucher aus nah und fern angelockt. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 19. September 2023.