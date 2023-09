Courgevaux lehnt Umbaukredite ab

Die Gemeindeverwaltung von Courgevaux ist nun im Ärztehaus an der Hauptstrasse 52 zu Hause.

Courgevaux | Am Dienstagabend haben die Bürgerinnen und Bürger von Courgevaux an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung zwei Kredite zurückgewiesen. Die Begehren wurden für den Umbau im Ärztehaus an der Hauptstrasse 52 gestellt. Dort soll per 1. Januar 2024 wieder ein Arzt einziehen – allerdings kein

Allgemeinmediziner.

68 Einwohnerinnen und Einwohner sind am Dienstagabend trotz schwülheisser Witterung in den Saal der Auberge Communale in Courgevaux gekommen. Offensichtlich war Spannung angesagt, der Gemeinderat pflegt nicht allzu oft zu einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung einzuladen. Diesmal hatte er sie einberufen, um über die aktuelle Situation des Ärztehauses an der Hauptstrasse 52 zu informieren und dazu zwei Kreditbegehren zu stellen: zum einen für einen Beitrag von 100 000 Franken für den Umbau der Räumlichkeiten im ersten Stock und zum anderen knapp 40 000 Franken für notwendige Anpassungen im Parterre.

Wer einen ereignisreichen Abend erwartet hatte, wurde nicht enttäuscht: Die Kreditanträge lösten hitzige Diskussionen in der Versammlung aus und erlitten schliesslich Schiffbruch. mkc.

