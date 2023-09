Kanton friert Merlacher Bauparzellen ein

Der Kanton hat auf 26 Parzellen in Meyriez einen Baustopp verhängt (Bild: Ecke Lausannestrasse-Arangässli).



Meyriez|Freiburg | Der Kanton hat für die Gemeinde Meyriez 26 Parzellen ausgeschieden, auf denen bis auf Weiteres nicht mehr gebaut werden darf. Er traf diesen Entscheid als Mass-nahme gegen die überdimensionierten Bauzonen der Gemeinde, weil diese bis heute keinen neuen Ortsplan aufgelegt habe.

13 700 Quadratmeter: Um so viel sind die Bauzonen in der Gemeinde Meyriez überdimensioniert. Dies hatte das kantonale Bau- und Raumplanungsamt in einem Bericht 2017 festgestellt. Massgebend für die Dimensionierung der Bauzonen ist der Bedarf in den nächsten 15 Jahren, und entsprechend sind überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren. uh

