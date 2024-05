Kein Maison du Vully ohne Gerichtsentscheid

Das Maison du Vully muss aufgrund des juristischen Verfahrens weiterhin auf seine Realisierung warten.



Sugiez | Eigentlich hätte diesen Sommer beim Bahnhof Sugiez das Maison du Vully für den Gästeempfang eröffnet werden sollen. Doch ohne Gerichtsentscheid kann dies nicht realisiert werden.

Es sei ein sehr schönes Jahr für den Tourismus am Wistenlach gewesen, sagte Präsident Christophe Dupasquier am Mittwoch an der Generalversammlung von Vully Tourismus. Die Übernachtungen seien trotz leichtem Rückgang auf einem erfreulichen Niveau, die Gruppenbesuche lagen über den Erwartungen, zudem hätten neue Aktionen wie das mobile Tourismusbüro auf dem Velo sowie das exklusive Gourmet-Erlebnis «Tavolata« grossen Anklang gefunden. uh

