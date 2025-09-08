Keramik mit Panorama

Doris Hirzel liess ihre Keramikfigur «Marie-Lou» im Rasen sitzen. Laurence Jungo, Solothurn, und Bruno Stadelmann, Murten. Erika Kessler, Murten, mit Ruth Hänzi, Liestal. Anna und Annette Lüthi, Kleinbösingen. Carola Gurzeler, Courgevaux, mit Alexandra Studer, Wünnewil. Rolf und Regina Reinhard, Murten. Anna und Olivier Zaugg, Münchenwiler. Barbara Moos und Karin Fasnacht, beide Muntelier. Nicole und Jean-Denis Egger, Muntelier. Monika Hofer, Tentlingen, und Bluette Hofer, Courgevaux. Chantal, Luana und Kevin Biehl, Meyriez. Fab Gimmel und Denis Decrausaz, Team Museum Murten.



Murten | Seit 2012 verwandelt sich die Pantschau alle zwei Jahre in eine Freiluftausstellung für Keramik. Vergangenes Wochenende war es wieder so weit, und auf der Wiese am Seeufer konnten die vielfältigen Werke bestaunt und erworben werden. Wiederum zog die Ausstellung zahlreiche Besuchende an. Das herrliche Spätsommerwetter lud zum Flanieren durch die Stände ein, die den Blick auf den See in ein malerisches Panorama verwandelten.

Willi Piller