Kerzers unter Schock

An der Stelle der Tragödie bekundeten zahlreiche Menschen ihre Anteilnahme mit Kerzen und Blumen.



Kerzers | Nachdem sich am Dienstagabend eine undenkbare Tragödie ereignet hat, ringen Anwohnerinnen und Betroffene in Kerzers mit dem Geschehen. Gleichzeitig zeigt sich im Dorf eine Welle der Solidarität.

Der Schock lag an diesem Mittwochmorgen wie ein Schleier über Kerzers. Dabei deutete an der Murtenstrasse ausser schwarzen Spuren auf dem Asphalt und verkohlten Büschen kaum noch etwas auf die Tragödie vom Vorabend hin. Zur Erinnerung: Am Dienstagabend war in Kerzers ein Linienbus vollständig ausgebrannt. Sechs Menschen kamen ums Leben, fünf weitere wurden teils schwer verletzt. Gemäss aktuellem Ermittlungsstand setzte ein Fahrgast sich selbst und den Bus in Brand. sea/oba/sim

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 13. März 2026.