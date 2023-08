Vor 64 Jahren den Schulabschluss gemacht

Von 44 angeschriebenen Personen kamen rund die Hälfte an das Klassentreffen der ehemaligen Murtner Schülerinnen und Schüler mit Jahrgang 1943. Nach dem Apéro gabs im Restaurant Ringmauer das Mittagessen. Anstossen mit Wasser und Wein: Brigitte Pörner (l., Murten) und Käthi Burri (Murten). Erika Rosset kam aus Vevey ans Klassentreffen. Liess sich das Wiedersehen nicht entgehen: Samuel Spack (Murten). Gemeinsam in Murten die Schulbank gedrückt: Peter Frei (l., Oberrieden ZH) und Bernard Müller (Bern). Zwei gebürtige Galmizer an der Sek Murten: Erwin Goetschi (l., Galmiz) und Jürg Marti (Neuenegg). Waren schon in der Sek Pultnachbarn: Peter Roth (l., Kriens) und Edwin Haenni (Muntelier). Paul Scherzinger (l., Jeuss) brachte Anekdoten von früher, Dani Wyss (Murten) filmt das Klassentreffen mit seiner Kamera. Gut in Form: Hanspeter Reber (l., Bern) und Peter Helfer (Murten). Zwei der drei Organisatoren: Ueli Herren (l., Lurtigen) und Dieter Schmid (Murten). Das Apéro fand im Rathauskeller statt. Wiedersehen im Rathauskeller: Jean-Jacques Thiebaud (Murten) und Claudine 64 Jahre nach dem Schulabschluss noch viel zu erzählen: Annelies Kimmel-Benninger (Richterswil) und Jürg Lichtenegger (Zürich).



Murten | 95 Schülerinnen und Schüler, mehrheitlich mit Jahrgang 1943, waren es, die vor 64 Jahren in zwei Klassen die Sekundarschule Murten beendet haben. Sie drückten zum Teil schon in den Primarschulen der Region gemeinsam die Schulbank. Am Freitag gab es wieder ein Klassentreffen. Von 25 ehemaligen Kameraden weiss man, dass sie verstorben sind, von anderen hat man keine Informationen mehr. So wurden 44 der ehemaligen Murtner Schülerinnen und Schüler angeschrieben, und 23 von ihnen sagten ihre Teilnahme am Klassentreffen zu. Zuerst gab es ein von der Stadt offeriertes Apéro im Rathauskeller, dann ging es zum gemeinsamen Mittagessen ins Restaurant Ringmauer.

Urs Hänni