Regionale Gaumenfreuden und Open-Air-Kino

Romantische Stimmung unter freiem Himmel – so genossen die Open-Air-Kinobesucher den Film «A Star Is Born» in familiärer Atmosphäre. OK-Team: Nicole Stadelmann, Zollikofen, und Nina Dürig, Bern. Markus und Sonja Bitterli, aus Olten. Benjamin Rotach und Jasmin Wälchli, Obergerlafingen SO. Manfred und Barbara Wälchli, Kerzers. Film und Ton: Patrick Schumacher, Neuhausen am Rheinfall und Marlon Schläfle, Zürich. Karin und Philipp Hadorn, Gerlafingen SO. Manfred und Mirjam Tschachtli, Kerzers. Patrick und Manuela Trachsler, Kerzers. Arthur Grillo, aus Muntelier. Laura Phan, Zürich, mit Derya Dügünyurdu, Baden.



Murten | Zum 50-jährigen Jubiläum des Centre Loewenberg – Ausbildungszentrum der Schweizerischen Bundesbahnen – fand am 4. August 2023 auf dessen Areal ein Open-Air-Kinoabend mit dem Musikfilm «A Star Is Born» von Bradley Cooper mit Lady Gaga statt. In Decken eingekuschelt genossen die Besucher saisonale und regionale Gaumenfreuden aus ihrem persönlichen Picknick-Kistchen vom Hofladen Chez Sommer, Muntelier, und dazu etwas zum Anstossen. Um das cineastische Erlebnis zu vervollständigen wurde frisches Popcorn in Papiertüten serviert.

Sandra Schüpbach