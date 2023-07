Kultur und Genuss auf dem Schlosshof

Ivo Dintheer und Denise Schmid aus Münchenwiler. Fredy Walther aus Jeuss und Jürg Zimmermann aus Vinelz. Christine Kriener aus Ulmiz, Verena Schönmann und Uta Amstutz aus Aarberg. Bewundern die Raritäten am Flohmarkt: Jean-Pierre Häusler und Stefan Andrey aus Muntelier. Marianne Gehrig aus Murten und Benno Schneuwly aus Salvenach. Monika Wieland, Karin Rufer und Mädle Ellenberger aus Ulmiz. Suchten etwas Besonderes: Erwin Gilgen und Jacqueline Ankli aus Murten. Einige Helferinnen, Helfer und Vorstandsmitglieder des Kulturvereins Münchenwiler: Stefan, Oli, Cornelia, Lina, Michel, Monique und Remy. Kae Richard und Gaby Würth aus Münchenwiler, Brigit Liecht aus Egg, Marianne Gerber, Yvonne und Peter Suter aus Münchenwiler. Freuten sich auf den Flohmarkt: Doris und Pascal Dutoit aus Vallamand. Sibylle Monnet, Vittorio und Livio Bartucca aus Givisiez. Hubi Jenny aus Wünnewil, Süsu Jenny aus Münchenwiler, Isabel und Marc Olivier Peter aus Murten, Sandro Jenny aus Düdingen und Christoph Iseli aus Wynigen. Zwischen den Ständen voller Vintage-Kleidung, nostalgischer Spielzeuge, kuriosen Fundstücken und erlesenen Sammelstücken wimmelte es von neugierigen Besuchern.



Münchenwiler | Im vergangenen Sonntag fand bei angenehmen Temperaturen und leichtem Wind das Schlossfest und der beliebte Flohmarkt auf dem Schlosshof-Areal statt. Der Kulturverein Münchenwiler organisierte ein «verre de l’amitié», verschiedene Führungen durch das Schloss und den Kräutergarten sowie einen neuen Schlossrundgang mit dem roten Faden und einem kreativen Rätsel. Wie viele Lego-Männchen wurden auf der Route versteckt? Dem findigen Entdecker winkte am Schluss bei der richtigen Lösung eine kleine Überraschung. Die Bilderausstellung lockte in die Schlosskirche und der Jodlerklub Bärnersenne gab ein Stelldichein im Schlosshof. Viele reisten von nah und fern an, um den Tag mit Bekannten und Freunden zu geniessen.

Martina Dhoueou-Lehmann