Motocross-Fahrer wirbelten viel Staub auf

Motocross-Fahrer Raphael Fröhlich mit seiner Frau Svenja fand die Piste geil und war das erste Mal in Lugnorre am Start.

(v.l.) Aaron, Alexi, Léo, Django, Lucien, Viggo und Hippolyte waren Teil der insgesamt 18 Streckenposten am Motocross-Rennen.

Sébastien Matthey-Doret aus Lugnorre legte Lea und Joye einen Ohrenschutz an.

Der Start beim 1. Lauf in der Kategorie C-Twinshock am Sonntag war mit einem Teilnehmerfeld von 57 Motocross-Fahrern in jeder Hinsicht spektakulär.