Kunst verbindet

Grosses Interesse an der 12. Artposition, die nach 2003 erstmals wieder in Murten stattfand (frühere Austragungsorte waren Payerne, Salavaux und Freiburg). Zwei Künstler vereint. Barni Kiener, Bern mit Heinz Heim aus Bremgarten b. Bern. Blumenkleid zu Blumenbildern. Die Künstlerin Emilce Peixôto aus Tafers. Rudolf Herren (SVP) aus Murten mit Irène Dingeldein (Grüne) aus Lugnorre. Doris und Fredy Schaffner (Künstler) aus Anwil mit Renate Riggenbach aus Gelterkinden. Laurence Baeriswyl, Freiburg mit ihrer Schwester Carmen Cotting aus Murten. Jeannine Dodell aus Bern mit Tochter Christiane Wiedmer aus Lugnorre. Farblich Ton in Ton. Künstler Adrien. Savigny, Biel, vor seinen Bildern. Arno Stein (Direktor Museum Franz Gertsch) mit der Künstlerin Silvia Gertsch. Lachende Gesichter: Martin Fürst, Murten mit Véronique Muller, Murten. Herzhaft. Suzanne Zürcher, Meyriez mit Marjolein Schürch, Faoug. Selber Farbpunkte. Daniel Ott und Heinz Beier, Cordast mit German Binder, Ittgen. Claudia Bula, Sugiez, Yvonne Kurzmeyer, Courgevaux, Isabelle Burkhalter, Muri b.Bern. Künstler Beat Breitenstein aus Ins neben einem Kunstwerk aus Eichenholz. Der Murtener Künstler Alois Lichtsteiner vor seinen Kunstwerken.



Murten | Nach einer 7-jährigen Pause wurden letzten Freitagabend die Tore der 12. ArtPosition in Murten eröffnet. Die alten Farbrikhallen der SAIA in Murten – luftig und lichtdurchdrungen – sie durften für einmal Kulisse und Raum sein für über 300 Kunstwerke von fast 100 Künstlern aus der Schweiz und aus dem Ausland. Die Besucher strömten zahlreich an die dreitägige Ausstellung – in eine Welt der Farben, Bilder, Fotografien, Objekte und Skulpturen. Den Reichtum an Emotionen, welche Kunst auslösen kann, zeigte sich in stillen Momenten, wo es genügte, vor einem Bild alleine innezuhalten, aber auch in den vielen angeregten Diskussionen zwischen den Kunstschaffenden und den Besuchern.

Franziska Hirschi