Eine Einladung in die himmlische Herberge

Murten | Essen ist ein wichtiger Aspekt an Weihnachten – sofern der Teller nicht leer bleibt. Ein Topf mit Hirsebrei spielte bei der diesjährigen SSEB-Weihnachtsgeschichte in der französischen Kirche in Murten eine wichtige Rolle.

In vielen Stuben kommt heute Abend ein Klassiker auf den Tisch – ein Fondue Chinoise oder etwa ein Filet Wellington. Wohl kaum aber ein Hirsebrei. Obwohl dieses einfache Mahl, geduldig zubereitet und mit Rosinen abgeschmeckt, ebenfalls ein köstliches Menü für ein aussergewöhnliches Fest sein kann. Eines, das sowohl reich und arm zu sättigen und zu verbinden vermag. So erzählt es das Buch «Der Hirsebrei – eine Weihnachtsgeschichte». Diese Geschichte ist vergangenen Freitag von betreuten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung des Seebezirks für Erwachsene Behinderte (SSEB) aufgeführt worden. Sie luden dazu in die Französische Kirche in Murten ein und gestalteten die Feier mit viel Musik, Lebensfreude – unter einem Weihnachtsbaum mit echten Kerzen. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 24. Dezember 2019.