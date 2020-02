Lovesongs und Glatteis zum Valentinstag

Murten | Wenn am 14. Februar auf dem Eis getanzt wird, dann darf «All You Need Is Love» nicht fehlen. Vornehmlich zu Liebesballaden präsentierten die rund 50 Schülerinnen der Eislaufschule Murten mit Eislauflehrerin Tammy Guggisberg am Freitag eine pfiffige Show unter dem Motto «Love, Love, Love». Und sie begeisterten das Publikum mit Grazie und Anmut. Nach der Kür flogen viele Rosen aufs Eis. Dieses war danach ein letztes Mal in dieser Saison für die Disco on Ice frei­gegeben, die von der offenen Kinder- und Jugendarbeit Murten organisiert wurde.

Margrit Käch