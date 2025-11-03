Turnerzmorge nicht nur für Turner

Murten | Letzten Sonntag organisierten die Männer- und Seniorenriege Murten sowie die Frauenriege Murten wiederum gemeinsam den traditionellen Brunch in der Aula des Primarschulhauses Längmatt. Rund 200 grosse und kleine Gäste nahmen an den langen, herbstlich dekorierten Tischen Platz und genossen nebst dem reichhaltigen Angebot an Käse und Fleisch, Sonntagszopf und Kaffee wiederum die frisch zubereitete Rösti mit Spiegelei. Während die Erwachsenen den Brunch genossen, konnten die Kinder in der Spiel- und Malecke ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es war ein gelungener und gemütlicher Anlass.

Willi Piller