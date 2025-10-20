«Messe des Lumières» – 90 Jahre Caecilia

Mit viel Begeisterung hat Laura Lavodrama – eine junge, professionelle Musikerin – die Leitung der Caecilia Murten übernommen. Chorleiterin Laura Lavodrama. Pfarrer André Ouédraogo. Anoinette Gumy, Präsidentin gemischter Chor La Caecilia. Helferteam: Angéline und Vivienne Gumy aus Murten. Roland aus Kerzers, mit Cécile aus Praz. Pfarreirat Stephane Gumy aus Murten. Sandrine und Philippe Kocian, mit Larissa und Joseph, Courgevaux. Die Caecilia Murten mit Verstärkung aus dem reformierten Kirchenchor Murten und Pfarrer André Ouédraogo.



Murten | Die Caecilia von Murten sang an ihrem 90-Jahr-Jubiläum unter der Leitung von Laura Lavodrama die «Messe des Lumières» von Ambroise de Rancourt. Zu dieser festlichen Messe lud die Präsidentin des Caecilia-Chors, Antoinette Gumy, am 19. Oktober – Sonntag der Weltmission – in die katholische Kirche Murten ein. Die Caecilia bot den Gottesdienstbesuchenden mit ihrem gesanglichen Repertoire wunder-schöne und rührende Momente. Im Anschluss der Messe offerierte die Pfarrei ein Apéro.

Sandra Schüpbach