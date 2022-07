Mit 105 Jahren ist jeder Tag ein Sonntag

Die Munteliererin Trudy Giauque ist am 8. Juli im Altersheim Kerzers 105-jährig geworden.



Kerzers | Die Munteliererin Trudy Giauque hat vor einer Woche im Pflegeheim Kerzers ihren 105. Geburtstag gefeiert. Damit gehört sie zu den ältesten Personen des Kantons.

Sie ist plötzlich nicht mehr ganz sicher, wie alt sie nun geworden ist: Ist sie 95- oder doch 105-jährig? Doch das Geburtsjahr, das weiss sie noch genau: 1917. Trudy Giauque hat also im Pflegeheim Kerzers tatsächlich ihren 105. Geburtstag gefeiert. Am 8. Juli. Zu diesem hohen Festtag war sie vorgängig noch zum Coiffeur gegangen. Schliesslich kamen ein Sohn und eine Tochter zum Essen, und mit dem zweiten Sohn wird das Mittagessen noch nachgeholt. An welchem Wochentag ihr Geburtstag war, kann sie nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Sie meint, es sei der Sonntag gewesen, sagt aber dann: «All Tag isch Sunntig.» uh

