«Mit Herz und Stimme tief verwurzelt»

Der Jodlerklub Cordast sorgte für eine überaus vollbesetzte Mehrzweckhalle und ein gemütliches Beisammensein. Tombola: Paul Jungo, Cordast, und Werner Riesen, Gurmels. Das Sketchteam sorgte für lockere und heitere Stimmung. Die Gastformation: Jodlerklub Schlossgruess Buttisholz LU. Mirjam Zwahlen, Guggisberg, mit Roger Mischler, Rechthalten. Berhard Rolli, Gasel, und Sara Buchs, Wünnewil. Patrick Rigolet, Cordast, mit Mathias Brülhart, Bösingen. Melanie, Stefan, Daniela und Leonie Krebs, Schiffenen. Manuela Maier und Roland Schaller, Suhr AG. Vom Team Service: Caroline Ackermann aus Schmitten. Jasha Locher, Guschelmuth, Vanessa Aeschlimann, Barberêche.



Cordast | Unter dem diesjährigen Motto «Mit Herz und Stimme tief verwurzelt» lud der Jodlerklub Cordast am Samstag, 29. März 2025, zum traditionellen Unterhaltungsabend in die Mehrzweckhalle ein. Bereits ab 18 Uhr gabs «heissi Hamme mit Häpperesalat» oder «es feins Jodler-Chäsplättli». Den Gästen wurde ein bunter Strauss an Unterhaltung und Spektakel geboten. Als Gastformation trat der Jodlerklub Schlossgruess Buttisholz aus dem Kanton Luzern auf. Zum krönenden Abschluss durfte ausgiebig das Tanzbein geschwungen werden.

Sandra Schüpbach