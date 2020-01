Mit Jazz-Klängen ins neue Museumsjahr

Das Danny Jazz Quartet mit Gastsängerin Myriam Brioschi wirkte als Publikumsmagnet.

Murten | Das Danny Jazz Quartet spielte am Samstag zum traditionellen Neujahrskonzert von Pro Museo, dem Unterstützungsverein des Museums Murten, auf.

«Wir sind ganz überrascht, dass Sie sitzen», scherzte Saxofonist Daniel Gaggioli vom Danny Jazz Quartet am Samstagvormittag im Museum Murten. «Normalerweise gehen die Leute an unseren Konzerten mit einem Glas in der Hand herum und unterhalten sich.» Dieser Sinn für Understatement sorgte für einige Lacher – zumal dem Publikum schon nach den ersten leichtfüssigen Takten klar war, dass es sich hier lohnte, andächtig zu lauschen. Die Band überzeugte mit einem bunten Strauss aus Eigenkompositionen quer durch die Jazz-Geschichte – gespielt mit einer Leichtigkeit und Nonchalance, hinter der nur harte Arbeit stecken kann. fko

