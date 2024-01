Zugverhalten der Störche verändert sich

Entlang des Chablais-Waldes – zwischen Murten und Sugiez – halten sich im Winter oft viele Störche auf.



Seebezirk | Sie werden auf Feldern, in der Nähe von Kompostieranlagen oder gar auf Kandelabern gesichtet: die Weissstörche. Und das mitten im Winter. Die Gesellschaft Storch Schweiz führt jeweils Anfang Januar eine Zählung durch, um deren verändertes Zugverhalten besser erforschen zu können.

Die Winter in der Schweiz sind in den vergangenen Jahren zunehmend milder geworden. In tieferen Lagen schneit es seltener und weniger. Als die Schneefallgrenze Anfang Dezember 2023 bis ins Mittelland fiel, bekam der Seebezirk auch etwas von der weissen Pracht ab. Jedoch nur für kurze Zeit. Während dieser wurden in der Region mehrere Weissstörche gesichtet. Sie stelzten zwischen Murten und Sugiez über die Felder, sassen auf Kandelabern oder hielten sich entlang des Chablais-Waldes auf. mkc

