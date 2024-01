Murten stärkt das Verursacherprinzip

Seit diesem Jahr ist Sperrgut und Grüngut in Murten kostenpflichtig.



Murten | Seit Anfang Jahr gilt für die Gemeinde Murten ein neues Abfallreglement, welches die neuen Ortsteile Galmiz, Gempenach und Clavaleyres mitberücksichtigt. Neu ist eine allgemein günstigere Grundgebühr, dafür eine überall kostenpflichtige Grün- und Sperrgutabfuhr.

Der Grundsatz für das neue Murtner Abfallreglement ist der Gleiche geblieben: Grundsätzlich soll so viel Abfall wie möglich wiederverwendet werden, und noch besser ist es, Abfall überhaupt zu vermeiden. Doch seit dem 1. Januar gibt es rund um den Abfall in der Gemeinde Murten einige Änderungen. An seiner letzten Sitzung Mitte Dezember hat der Murtner Generalrat ein revidiertes Abfallreglement genehmigt, das insbesondere auch die neuen Ortsteile Galmiz, Gempenach und Clavaleyres einschliesst. Somit gelten nun überall auf dem Murtner Gemeindegebiet die gleichen Regeln für die Abfallentsorgung. Die Sammelstellen in den einzelnen Ortsteilen sind standardisiert und modernisiert worden, überall stehen die gleichen Container. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 12. Januar 2024.