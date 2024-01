Morgenstund hat Gold im Mund

Nach dem «Mätchlen» sind alle für ein Gruppenbild zu haben:

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hockeymorning for Kids.



Murten | Der Hockeyclub Murten hat vergangenen November erstmals ein offenes Hockeytraining für Kinder lanciert. Mit Erfolg: Seither gleiten regelmässig rund 30 Buben und Mädchen auf zwei Kufen und sichtlichem Spass in den Sonntagmorgen.

Sonntags um acht: Zu dieser frühen Stunde ist es in den Gassen der Murtner Altstadt noch ruhig. Nur vor dem Berntor ist das Leben längst erwacht: Kinder steigen lachend aus Autos und eilen mit grossen blauen Taschen zur Eisbahn vor dem Stedtli. Sie nehmen am wöchentlichen Training von Hockeymorning for Kids teil und müssen sich hierfür erst ins richtige Outfit stürzen. Das Anziehen der vollen Ausrüstung braucht seine Zeit und erfordert teils Unterstützung durch Papi, Mami oder Spieler des Hockeyclubs Murten. Nach und nach füllt sich das frisch polierte Eisfeld, und die meisten Eltern verabschieden sich winkend von ihren Sprösslingen. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 9. Januar 2024.