Murten Classics: «Es gibt trotz allem Schönes auf der Welt»

Christoph-Mathias Mueller sprach am Festivaltalk im KiB Beaulieu über das diesjährige Programm der Murten Classics.



Murten | Am Sonntag begannen die Murten Classics mit einem Apérokonzert und einem Festivaltalk.

Bis zum 1. September finden knapp 30 Konzerte zum Thema Freude statt.

Das Ensemble Taschensymphoniker eröffnete am Sonntag in der Kirche von Môtier die Murten Classics 2024. Am gleichen Abend führte der künstlerische Leiter Christoph-Mathias Mueller das Publikum im KiB Beaulieu in das Festivalprogramm ein. Bereits zuvor sprach er mit dem Murtenbieter über das Programm. sos

