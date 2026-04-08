Oberamtmann Wieland wird Polizeikommandant

Christoph Wieland wird ab dem 1. Januar 2027 Kommandant der Kantonspolizei.



Murten | Der Staatsrat wählt Christoph Wieland zum neuen Kommandanten der Kantonspolizei. Somit wird er auch nicht mehr als Oberamtmann des Seebezirks antreten.

Der Freiburger Staatsrat hat Christoph Wieland, den amtierenden Oberamtmann des Seebezirks, zum neuen Kommandanten der Kantonspolizei ernannt. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. Wieland wird am 1. Januar 2027 die Nachfolge von Philippe Allain antreten, der am 1. Juli dieses Jahres die Leitung des Schweizerischen Polizeiinstituts übernehmen wird. Aufgrund seiner neuen Aufgabe wird Wieland auch nicht mehr als Oberamtmann des Seebezirks antreten, so eine weitere Medienmitteilung. fgo und ob

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 8. April 2026.