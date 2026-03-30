Murten Classics stellt Freiheit ins Zentrum des Programms

Die Festivalleitung von Murten Classics (v.l.): Christoph-Mathias Mueller (künstlerischer Leiter), Daniel Lehmann (Präsident), Sophie Hogrefe (Direktorin).



Murten | Auch Murten Classics kommt in diesem Jahr nicht am 550. Jubiläum der Murtenschlacht vorbei. Im Fokus des Festivals für klassische Musik stehen aber nicht die kriegerischen Handlungen gegen die Burgunder.

Ohne Bezug zum 550-Jahr-Jubiläum der Murtenschlacht kommt in diesem Jahr wohl kaum ein grösserer Anlass in der Region aus. Auch Murten Classics greift das Gedenkjahr auf, ohne jedoch kriegerische Handlungen gegen die Burgunder in den Vordergrund zu rücken. «Eine Schlacht zu feiern, wäre problematisch. Deshalb wählten wir die Freiheit als Thema», begründete der künstlerische Leiter Christoph-Mathias Mueller den Programmschwerpunkt bei der Präsentation des diesjährigen Festival- programms. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 31. März 2026.