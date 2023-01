Murten feiert die poetische Lichtkunst

Poesie pur am diesjährigen Lichtfestival in Murten: Der Berntorplatz wird von Laternen beleuchtet.



Murten | Am Mittwoch ist der Startschuss zum Murtner Lichtfestival 2023 gefallen: Die siebte Ausgabe überrascht mit 20 Lichtinstallationen aus sieben Ländern. Diese tauchen die Altstadt und das Seeufer heuer in ein traumhaftes, aus Energiegründen jedoch dezenteres Licht.

Den Organisatoren des Lichtfestivals in Murten fehlt es definitiv nicht an Herausforderungen. So erklärte Stephane Moret, Direktor von Murten Tourismus, am Dienstag vor den Medien, dass eine normale Ausgabe des Lichtfestivals nicht existiere: «Wir müssen uns immer wieder neu erfinden.» Der 2016 lancierte Winterevent, der vom Lichterfest in Lyon inspiriert wurde, habe sich stetig weiterentwickelt. Die vergangenen zwei Jahre stand das Festival unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. «Heuer ist es die Energiekrise, die uns herausfordert», so Moret. Nichtsdestotrotz ist es den kreativen Köpfen des Lichtfestivals gelungen, für die siebte Ausgabe ein spannendes Programm auf die Beine zu stellen. mkc

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 20. Januar 2023.